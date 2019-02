Andreas Muller e Riccardo Marcuzzo sono diventati grandi amici all’interno della scuola di Amici. Il loro rapporto si è consolidato fuori dal reality, i due infatti hanno passato insieme delle vacanze, hanno registrato un video musicale e condiviso diversi progetti professionali. Da qualche mese però Riki e Andreas non si sono più visti insieme. Pare anche che lo scorso agosto Marcuzzo abbia smesso di seguire Muller su Instagram. Per tutti questi motivi le fan hanno pensato alla fine dell’amicizia tra i due ragazzi.

Adesso è Muller a svelare il mistero in un’intervista rilasciata a Spy.

“Io e lui abbiamo fatto un bel percorso insieme. Però adesso ognuno ha i suoi impegni. Posso dirvi che l’amicizia c’è sempre e che non abbiamo litigato”.

Quando però chiedono al ballerino se è davvero fidanzato con la coreografa Veronica Peparini, lui si rifiuta di rispondere.

“No, di questo non parlo. Ma sono felice”.

Le vecchie dichiarazioni di Andreas su Riki.

“Che tra me e lui ci sia più che un’amicizia? Lo so, in tanto lo hanno pensato. Siamo soltanto amici, ma amici-amici, legati davvero a livello profondo, un po’ come Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Ci abbiamo scherzato su, dicendoci ‘Ma sì, se facciamo il gossip vorrà dire che siamo vincenti’”.

