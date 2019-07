Andrea Zelletta è l’unico tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne a stare ancora insieme alla sua scelta (ricaduta su Natalia Paragoni), ma alcuni suoi followers di Instagram purtroppo non hanno approvato la loro relazione.

Stanco delle continue offese, Andrea ha deciso di pubblicarne un paio su Instagram e di rispondere finalmente a chi gli dà del ridicolo o dà della cessa a Natalia.

Andrea, che prima di Uomini e Donne non aveva alle spalle una carriera televisiva, sembra davvero un ragazzo genuino. Ha addirittura rifiutato di partecipare insieme a Natalia alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

“In questo momento stiamo vivendo una storia incredibile perciò non siamo alla ricerca di una prova del nove. Sarebbe bello tornare in famiglia perché ci manca tutto lo staff, ma non sarebbe il posto giusto per noi. Non abbiamo dubbi sul nostro amore, anzi ogni giorno arrivano nuove conferme, quindi non avremmo la spinta necessaria per metterci in discussione“.