Le coppie nate in tv si amano davvero? Questo è quello che si sono chiesti nella redazione de Le Iene e così è nata una nuova serie di scherzi che hanno come vittime gli innamorati “vip”. Sebastian Gazzarrini ha fatto credere a Natalia Paragoni di essere stata tradita dal suo Andrea Zelletta. La ragazza ha dato di matto, ha iniziato ad urlare, spaccare oggetti e quando il fidanzato è tornato a casa è accaduto il peggio. L’ex corteggiatrice ha messo le mani addosso al compagno, sono partiti spintoni, tirate di capelli e anche calci nelle parti basse.

Con questa reazione Natalia ha effettivamente dimostrato che Uomini e Donne non sforna coppie fake e che lei sta davvero insieme ad Andrea, ma ha anche scatenato una polemica sui social. La ragazza infatti è stata accusata di violenza nei confronti di Zelletta. Per adesso i due protagonisti non hanno replicato alle accuse.

Le Iene: il video dello scherzo a Natalia Paragoni e Andrea Zelletta.

#leiene Questo scherzo non è per niente divertente il suo modo di reagire deve essere più controllato, capisco la disperazione ma non la violenza. Ci tengo a precisare che non è una prova d’amore. — Michela (@Michela46180425) May 12, 2020

Leggo commenti che dicono che tutte noi donne avremmo reagito così. Un momento, io no. Urlo facilmente, non discuto questo. Ma le mani addosso no. Ci rendiamo conto che gli ha dato una ginocchiata nelle parti basse, gli ha tirato i capelli?#leiene — ale 🎈 (@Punt0Felice) May 12, 2020