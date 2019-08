Potrebbe rientrare in Italia giovedì la salma di Andrea Zamperoni, lo chef lodigiano ucciso a New York sabato scorso, il cui corpo è stato ritrovato lunedì in un albergo del Queens: una donna, una prostituta di nome Angela Barini, è stata arrestata perché – secondo le accuse della polizia – avrebbe fornito all’uomo ecstasy liquida mischiata a un potente oppioide, il Fentanyl, provocandone così la morte.

Morte Zamperoni, una donna esce in manette dall’ostello di NY in cui è morto lo chef italiano in riproduzione….

A Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo, aspettano notizie. Il parroco don Nunzio Rosi, spiega che giovedì alle 21 si terrà una veglia di preghiera. “Spero che in moltissimi – sottolinea il sacerdote – arrivino a pregare per l’anima del nostro compianto parrocchiano. In questi giorni ho già visto molta gente in chiesa spontaneamente proprio a pregare per lui. Ne ha bisogno, visti anche gli ultimi sviluppi della vicenda”.

New York, l’ostello in cui è morto lo chef italiano Andrea Zamperoni in riproduzione….

La donna arrestata, Angelina Barini, 41 anni, resta in carcere senza possibilità di rilascio su cauzione. Lo ha stabilito il magistrato federale che si sta occupando del caso e che ha accusato Barini di cospirazione per distribuzione e possesso per spaccio di una o più sostanze contenenti Fentanyl. Vestita con tuta e scarpe da ginnastica, la 41enne è comparsa in tribunale, ha dichiarato alla polizia di essere una prostituta e di aver dato a Zamperoni ecstasy liquida dopo che lui l’aveva pagata per sesso. Secondo la polizia, Barini è stata arrestata più di 24 volte per il possesso di oggetti rubati o di droghe illegali. L’arresto più recente risale al 19 dicembre quando, riporta il New York Times, la donna è stata fermata per taccheggio.

“Non ci credo. Non sono cose vere, quindi a me non interessano”. E’ quanto ripete Oriella Ave Dosi, la madre di Zamperoni, che lavorava come capo chef da Cipriani Dolci.





Fonte