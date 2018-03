Andrea Preti: Con Claudia è finita

Andrea Preti e Claudia Gerini (foto da Instagram)

“Nella vita tutto finisce“. Così Andrea Preti annuncia la fine improvvisa della sua relazione con Claudia Gerini, iniziata 17 mesi fa. “Dopo un anno – spiega all’Adnkronos – ci siamo resi conto, con Claudia, che il nostro rapporto si era definitivamente consumato. So bene – aggiunge – che nulla è eterno, ma so altrettanto bene che tutto ciò che di bello c’è stato in questo trascorso insieme sarà un ricordo piacevole che mi accompagnerà per il resto dell’esistenza”.

Il modello e attore poi puntualizza: “Ho appreso – scrive in un comunicato – che potrebbe esserci in giro una presunta mia intervista, la qual cosa mi lascia davvero stupito: senza tema di smentita voglio dire a chi ha messo in giro questa voce – sottolinea – che mai e poi mai ho rilasciato a nessun giornale o giornalista intervista o dichiarazioni su questa mia vicenda privata”.