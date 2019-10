Andrea Laszlo De Simone

Andrea Laszlo De Simone si esibirà in una serie di concerti “speciali” per presentare al pubblico il suo nuovo lavoro discografico, “Immensità”, in uscita in digitale e in vinile l’8 novembre.

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto su TicketOne.it ⬇️

Andrea Laszlo De Simone

Scopri tutti i dettagli e acquista il tuo biglietto!