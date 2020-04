Andrea Iannone – in quarantena con la bella Cristina Buccino – ieri ha pubblicato su Instagram un post che lo ritrae sopra una Mercedes da 200 mila euro.

Nulla di anomalo, se non fosse per la descrizione al post (“Imparando ad apprezzare le cose semplici”) che ha fatto indignare i suoi followers.

Alla lista dei commenti se ne è aggiunto anche uno di Emis Killa che è andato però in difesa dell’amico Andrea Iannone:

Emis Killa non contento ha poi aggiunto:

“Allora, rispondo a tutti qui di seguito: quando dico (a voi che criticate Andrea) ‘vi meritate la vita che fate‘ intendo dire che sicuro è una vita che non vi soddisfa, se no non andreste sotto i post della gente a cagare il cazzo. Ad alludere a cose materiali come il conto in banca siete voi, io non l’ho mai fatto. Per quanto ne sappia potreste essere anche miliardari, so solo che uno può essere ricco sfondato ma se è soddisfatto di se stesso non critica gli altri come in molti hanno fatto qui sotto. Questo intendo, e tutti quelli che se la son presa si sentiranno chiamati in causa evidentemente. Tutti a parlare della macchina da 200 K, ma quindi? Saranno anche cazzi suoi o uno per apprezzare le cose semplici deve liberarsi dei beni materiali come un buddista? Cioè doveva noleggiare una fiat uno per farsi fotografare? Ma andate a cagare. lo stesso ero povero forte, ma quando abitavo alle case popolari certi input erano stimoli per migliorarmi, non per screditare chi in qualche modo riusciva nel suo. La verità è che a molti di voi sta sul cazzo che un ragazzo nella vita faccia della propria passione un lavoro, che si chiavi delle belle fighe, che guidi una bella auto, e non vedete l’ora di puntare il dito. Ribadisco per tutti questi: ANDATE A CAGARE. Buona vita a tutti, a ognuno quella che si merita, appunto”.