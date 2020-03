La scorsa settimana Andrea Iannone ha pubblicato uno sfogo in cui tra le righe diceva che quello con Giulia De Lellis none ra vero amore. Il pilota oggi ha risposto alle domande dei fan e ha detto che in una donna odia l’ipocrisia, le bugie e l’irriconoscenza. Secondo le Bimbe di Giulia, queste sarebbero delle frecciatine rivolte alla vulcanologa.

“Riparto nonostante le cadute. Il mio consiglio? Amare se stessi. Succede a tutti di avere dei momenti bui e sentirsi giù. Ma in pochi hanno la forza di ripartire più forti di prima. Ama te stesso. La scalata sarà più bella, rialzarsi sarà più stimolante. Adesso io trasformerò la paura in benzina. La mia donna quali caratteristiche non deve avere? Lo confesso: odio l’ipocrisia, le bugie e l’irriconoscenza. Avrò superato tante sfide, raggiunto gli obiettivi che mi sono posto e avrò una famiglia tutta mia. Però work in progress! I risultati di domani sono il frutto delle nostre azioni di oggi. Ecco perché lavoro duro per crescere ogni giorno. La cosa più bella sarà guardarsi indietro senza rimpianti”.

