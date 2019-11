Andrea Griminelli festeggia i suoi 60 anni al PalaBigi di Reggio Emilia con un grande concerto-evento: ecco tutti gli ospiti della serata.

Reggio Emilia si prepara ad accogliere, il 20 novembre, il concerto dell’anno al PalaBigi. Il flautista di Correggio Andrea Griminelli festeggia i suoi 60 anni con un evento straordinario in compagnia di tanti suoi amici.

Una vera parata di stelle che ha reso l’evento del palazzetto di Reggio un unicum per l’Emilia. Non a caso, è andato sold out nel giro di pochissimi giorni. Andiamo a scoprire chi raggiungerà il Maestro Griminelli sul palco per questa serata magica.

Andrea Griminelli a Reggio Emilia: gli ospiti

Tanti i protagonisti di spicco che questa sera si alterneranno sul palco: da grandi nomi della musica italiana, come Andrea Bocelli, Renato Zero, Zucchero e Irene Fornaciari, a star internazionali come Amii Stewart e soprattutto Sting.

Ma ci sarà spazio anche per Beppe Carletti, il cofondatore dei Nomadi, e per una grande voce del panorama classico internazionale, il soprano coreano Sumi Jo. Presenterà la serata Red Ronnie. E le sorprese, a quanto pare, non finiscono qui…



Sting

Andrea Griminelli festeggia 60 anni

Il Maestro Griminelli, che festeggerà il traguardo dei 60 anni il 13 dicembre, ha voluto dunque mettere su un evento trasversale, che porterà sul palco diverse lingue e diversi linguaggi musicali, dalla classica al pop.

Spiega il flautista ai microfoni de Il Resto del Carlino: “Si aggiungeranno altri nomi sul palco, oltre a quelli segnalati. Dovremo solo stare attenti a non sforare troppo con l’orario“.

E aggiunge: “Credo che un evento del genere a Reggio Emilia non si sia mai visto. So che Sting viene da New York. Stiamo aspettando anche amici che vengono da lontano o lontanissimo, alcuni da Singapore. Sarà un pubblico molto internazionale. Su questo non ci sono dubbi“.

Di seguito un’esibizione di Andrea Griminelli con l’amico Bocelli: