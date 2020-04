Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati separati per più di un anno, in cui lei ha avuto due storie, una con Irama e l’ultima con Andrea Iannone. Nonostante tutto le Bimbe di Giuliona hanno sempre pensato che prima o poi la vulcanologa sarebbe tornata con Damante e c’avevano visto lungo. Ieri un vecchio amico del dj veronese ha dichiarato che Damante è sempre stato innamorato della De Lellis, anche quando non stavano insieme. Andrea Denver in una diretta con Chi Magazine ha parlato della coppia del momento.

“Andrea Damante me lo ha detto che sono tornati insieme. Sono felice per entrambi. Sono contento perché so che lui con Giulia De Lellis è felice. Lei è simpaticissima, sono felice che abbiano trascorso la quarantena assieme. Per me lei è sempre stata innamorata di lui. Ciò che mi sento di dire è che l’amore vince sempre. Lui mi ha sempre detto che, anche quando non stavano assieme, lui era innamorato. C’è tanto amore da entrambe le parti”.

“Poi Andrea anche è innamorato, me l’ha sempre detto tante volte, anche quando non stava con lei, mi ha sempre detto che il suo pensiero andava a Giulia.” “Giulia è una donna veramente innamorata di Andrea, ci ha sempre tenuto.” Padre Denver e la benedizione.#damellis — 24 (@vieniavedere14) April 20, 2020

Andrea Denver e la sua quarantena.

“Passo la quarantena tra casa mia e dei miei genitori. Sono vicinissimi, faccio da garage a garage. Anna Wolf? Lei è in North Carolina. Mi sembra assurdo non vederla da oltre 100 giorni. Per fortuna è molto Face Time e ci vediamo tanto in video. Mi tiene compagnia, parliamo delle ore. Spero di vederla presto. Appena ci sarà la possibilità uno dei due andrà dall’altro. Se mi aspettavo una situazione simile dopo il Grande Fratello Vip? Quando ero dentro la Casa chiedevo spesso dell’America, ma non mi venivano date informazioni chiare. Non sapevo del blocco degli aerei. Avevo anche impegni lavorativi e volevo far combaciare il rientro negli Usa con il vedere Anna. Anche se fosse rimasta in North Carolina pensavo di raggiungerla”.

