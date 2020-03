Se hai un abbonamento a Netflix probabilmente conosci The Circle, il reality show in cui 8 concorrenti vivono in 8 appartamenti diversi che comunicano fra loro solo tramite chat. Il reality (sulla nota piattaforma di streaming è disponibile la versione statunitense, quella brasiliana ed anche quella francese) ha avuto molto successo anche in Gran Bretagna dove ha partecipato (come da titolo però con scarso successo) anche Andrea Denver.

Il reality show, infatti, prevede l’ingresso di nuovi concorrenti durante il gioco e fra i candidati della versione britannica c’era anche Andrea Denver, che ha tentato d’entrare durante il sedicesimo episodio.

Il profilo Wikipedia del modello recita: “Nel settembre 2019 ha partecipato, come concorrente, al reality show inglese The Circle UK su Channel 4 nell’episodio 16“.

Andrea Denver nel video presentazione dichiara di essere un modello e di essere abituato – per questo motivo – ad esser giudicato per la sua faccia.

Purtroppo, nonostante abbia fatto colpo su un paio di concorrenti, non è stato scelto ed è stato immediatamente eliminato.