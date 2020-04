Andrea Denver, intervistato da Giulia Salemi durante una diretta su Instagram, ha parlato della sua fidanzata Anna Wolf e di Adriana Volpe, sua celebrity crush al GF Vip.

Ecco il virgolettato ripreso direttamente da IsaeChia.it:

“Io ed Anna? Siamo insieme, lei l’ha vissuta bene, era informatissima e riusciva a farsi tradurre tutto poi si sentiva costantemente con i miei genitori. Spero di vederla il mese prossimo perché in teoria forse l’Italia si potrebbe riaprire […] Voglio essere positivo, non lo so… vediamo che notizie arriveranno dal Governo però ci sentiamo tutti i giorni su FaceTime. Lei è rimasta molto contenta e non si è assolutamente infastidita per nessuna situazione in Casa poi non credo di essermi comportato male nei suoi confronti”.