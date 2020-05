Elisa De Panicis ha dichiarato che Andrea Denver aveva chiesto ad Ignazio Moser dei posti nascosti dove potersi appartare al GF Vip. In realtà il modello veronese non è sembrato troppo interessato a creare una coppia all’interno del reality e infatti in una recente intervista rilasciata a Stefano Di Capua per Novella 2000 Andrea ha detto che nella casa non ha pensato più di tanto al sess0.

“Se mi è mancato il sess0 al GF Vip? Entrando nella Casa tutti sapevamo in quale situazione ci saremmo trovati. Ero sicuramente preoccupato prima di iniziare ma, devo essere onesto, una volta dentro non ci ho pensato più di tanto.

Probabilmente a causa della situazione stile camerata e per il fatto di essere inquadrati dalle telecamere h24″.

E Paolo Ciavarro come ha vissuto l’intimità negata? Tra il biondino e Clizia Incorvaia c’è stato qualche intreccio a letto, ma nulla di più, i due non hanno mai consumato e a dichiararlo è stata proprio l’ex di Sarcina a Novella 2000. Clizia ha anche detto che Paolo ha una voglia matta di fare l’amore con lei, quindi a differenza di Denver ha sofferto di più l’astinenza forzata, ma questo anche perché aveva una compagna a pochi metri.

“La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! Nella Casa ci siamo trattenuti. Poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere. Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una voglia matta di fare l’amore.

Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio, è tutto un crescere. Assurdo. Viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. Un destino strano, sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto”.

Per quanto riguarda Andrea Denver, non so se credere al “una volta in casa non c’ho pensato“. Nemmeno mezzo pensierino?