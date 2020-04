Andrea Denver è entrato al GF Vip come modello non troppo famoso in Italia e su di lui c’erano molti pregiudizi, ma è uscito dal reality nel migliore dei modi (proprio come successe a Luca Onestini). Molti sostenitori del belloccio veronese hanno sperato fino all’ultimo che tra lui e Adriana Volpe nascesse qualcosa di più di un’amicizia, ma questo non è successo. Denver ieri pomeriggio in diretta con Chi Magazine ha però confessato che se la sua ex coinquilina non fosse stata moglie e mamma (Pamy ti penso) lo avrebbe destabilizzato.

“Adriana Volpe? Io l’ho detto più volte, anche ad Alfonso, ho voluto essere onesto. Se devo dire la verità, se io fossi stato single e lei fosse stata single e non mamma, mi sarei trovato destabilizzato. Gli anni non contano troppo. Mi trovo così bene con lei che mi piace, lo devo ammettere. Mi piace la persona di Adriana. Io però rispetto la sua relazione e comunque anche io ho una storia.

Diciamola tutta, Dallas Denver si era preso una mezza cotta per la Volpe e togliamo pure il ‘mezza’.

Andrea commenta le fan che lo shippano con Adriana Volpe.

“Certo che ho visto tutto. Ho scoperto tutto uscito dal GF Vip. Diciamo che è stata una sorpresa scoprire queste cose scherzose, la ship e altro. Mi ha fatto sorridere tanto. Però tra me e Adriana Volpe c’è una bella amicizia”.