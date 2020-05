A distanza di più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip Andrea Denver è tornato a parlare di Adriana Volpe. Il modello veronese in un’intervista rilasciata a Nuovo ha confessato che la Fox è la sua donna ideale. L’ex gieffino ha anche aggiunto che il marito di Adriana può stare tranquillo, visto che lui è fidanzato e che la conduttrice è una donna felicemente sposata.

“Adriana è la mia donna ideale. Non sono mai stato attratto da donne più grandi di me ma lei è un’eccezione. Al di là dell’aspetto fisico, lei mi ha dato tanto dal punto di vista dell’amicizia e si è creato un bellissimo rapporto d’intesa, che da molti è stato frainteso. Tra noi non c’è nulla di più: io sono fidanzato e lei è sposata, per cui non ho mai pensato di spingermi oltre.

Suo marito? posso dirgli che può dormire sonni tranquilli. Mi è dispiaciuto tantissimo che si sia ingelosito, ma credo che ci sia stato un fraintendimento. Io sono un uomo schietto: se vedo una bella donna non mi tiro indietro e faccio i complimenti. Non ci vedo nulla di male”.