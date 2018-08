Chi è Sharon, la moretta vicino ad Andrea Damante paparazzata sulla barca? Le foto sono state pubblicate questa settimana da Spy ed hanno subito fatto il giro del web parlando di “bacio” e “nuova fiamma” del tronista.

A quanto pare nulla di più falso, dato che Andrea e Sharon sarebbero amici. Anche se non è ben chiaro che tipo di amici.

Il “comico” Vale Bise, molto vicino ai due, ieri ha parlato di Sharon come un’amica d’infanzia del tronista, mentre Andrea, intervistato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ha etichettato la ragazza come un’amica di un suo amico.

Insomma, non si sono neanche messi d’accordo per sostenere la medesima tesi. Adoro.