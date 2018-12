Andrea Damante non ha mai voluto parlare troppo della sua rottura con Giulia De Lellis (non sappiamo ancora il vero motivo per il quale si sono lasciati). L’ex tronista ha anche evitato di rilasciare interviste (a parte brevi commenti e la frecciatina di ieri sera) sulla relazione tra la vulcanologa e Irama.

Adesso però Damante in un’intervista pubblicata da F Magazine ha parlato della fine del suo amore con la De Lellis ed ha svelato di aver pianto per lei. Andrea ha anche dichiarato di essere single e in cerca del vero amore.

“L’ultima volta che ho pianto sul serio è stata per Giulia. Quando è finita la mia storia con lei. Ero in auto e mi sono messo a riflettere sull’intensità dei nostri due anni di amore. E ho ceduto alla commozione. La cosa che rimpiango di non aver detto a qualcuno? Forse un “ti amo” avrebbe cambiato la mia vita. L’amore per me è tutto. E infatti sono single perché non mi accontento. Quando arriverà, dovrà essere un amore esagerato. Il sess0? Direi che forse è la parte più importante dell’amore. – ha detto Andrea Damante – Adesso però sono single. Mi accorgo che la mia partner è unica quando sto con lei mi sento al sicuro. Poi se è amore vero non si brucia, ma cresce sempre di più. Cosa mi ha ferito nella sfera sentimentale? Non essere stato capito. Nonostante tutti i miei sforzi.”

Gli unici commenti di Damante su Giulia e Irama.

“No comunque, sono giovani, sono in gamba, sono sul pezzo. Fanno bene, nel senso, perché no? Tra l’altro Irama mi sembra un bravissimo ragazzo, quindi va bene. La vita va avanti per tutti, è giusto così, quindi ci sta. La vita va avanti per tutti. Io per adesso però sono single”.

“Il Dama sta bene. Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo adesso. Io sto benissimo, sono contento del mio lavoro e della mia vita. Posso dirvi però che sono contento se tutti siamo contenti, mettiamola in questo modo. Se una storia d’amore finisce perché non si va d’accordo o per un’altra serie di motivi, l’importante è che dopo si stia bene. Ma il gossip non m’infastidisce sia chiaro.

Fonte: F