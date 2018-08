Ieri Andrea Damante è stato accusato di aver fatto le corna alla sua ex, Giulia De Lellis.

Alessandro Calabrese ha detto che una tronista sarebbe andata a letto con Damante, mentre Giuliona la vulcanologa entra nella casa del Grande Fratello Vip. Sonia Lorenzini si è sentita presa in causa ed ha minacciato querele, mentre Andrea con molta calma ha accusato il Calabrese di aver fatto questa sparata per un po’ di follower.

Che il Pugliese/Calabrese abbia fatto questa rivelazione per un po’ di popolarità ci sta, ma te caro Andre perché non smentisci?



E comunque ogni volta che sento “Allora RAGA”…



La penultima storia di Damante è la dimostrazione di quanto una persona possa diventare montata una volta acquisita popolarità. La sicurezza che lo rendeva affascinante si è trasformata in arroganza. Fly down Dama #UominieDonne

Damante al posto di fare storie in cui finge di non ricordare il nome di Alessandro Calabrese e in cui mette la sigla della pantera rosa potrebbe anche smentire.

Evidentemente non c’è nulla da smentire#Damellis #UominieDonne

