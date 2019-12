Andrea Damante è in piena modalità “casting per la nuova fidanzata”. Due settimane fa il bel veronese è stato beccato in compagnia della bionda Viviana (che ha presentato al team Rodriguez) e lo scorso week end alcune fan l’hanno visto con una mora. Il sito NewsUeD ha scoperto l’identità di questa nuova fiamma: la ragazza si chiama Claudia Coppola.

Adesso però il settimanale Chi pubblica lo scatto del bacio tra l’ex tronista e Claudia.

“Su “Chi” in edicola da domani, mercoledì 11 dicembre, in esclusiva le foto di ANDREA DAMANTE mentre bacia la modella CLAUDIA COPPOLA – Solo tre settimane fa Andrea Damante era stato sorpreso da “Chi” con Viviana Vizzini, che oggi dice: «Preferisco dimenticare». Ora il dj fa coppia fissa con la modella Claudia Coppola. “Chi” li ha fotografati mentre si baciano, praticamente in vetrina, in uno dei locali più alla moda di Milano, il Dry. La sera dopo Damante ha portato la sua nuova fiamma a cena al Langosteria Bistrot :chissà se accanto a Claudia il suo cuore troverà pace e riuscirà finalmente a dimenticare la sua ex Giulia De Lellis”.

Non so come finiranno questi “casting”, ma ho come la sensazione che prima o poi “ok raga” tornerà con la nostra vulcanologa e futura vincitrice del premio Strega…



Lo scatto del bacio tra Andrea Damante e Claudia Coppola.