“Andrea Damante nudo“: così dicono le varie pagine che hanno visto e salvato il video pubblicato su Instagram Stories dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Nel video – il fidanzato della linguista vulcanologa – inquadra da vicino un pupazzo, non accorgendosi probabilmente di star riprendendo anche se stesso nel riflesso di uno specchio.

La foto inizia a rimbalzare fra le varie pagine gossippare di Instagram fino a quando misteriosamente Damante rimuove tutto (prima dello scadere delle 24 ore) e le rispettive pagine lo fanno a ruota.

A giudicare da questi screen pare che queste pagine gossippare di Instagram abbiano rimosso tutto per paura di qualche ritorsione da parte delle fan, le famose Bimbe di Giulia De Lellis in featuring con le Bimbe Del Dama e quelle fan della coppia, le Bimbe dei Damellis.

Ovviamente noi siamo sotto testata giornalista, 22% senza Rodriguez, caffeuccio e blablabla e non possiamo non condividere il famoso scatto che il Dama ha tolto ma che – essendo stato pubblicato su Instagram Stories da un profilo non privato – è diventato a tutti gli effetti uno scatto di dominio pubblico.

Per vederlo premete qua.