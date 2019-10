La scorsa settimana Guendalina Rodriguez ha detto di essere stata l’amante di Andrea Damante (in passato ha confessato di essere stata con Cristiano Ronaldo, Andrea Dal Corso, Mauro Icardi e Gennaro Lillio).

La ragazza è stata attaccata da moltissimi utenti e si è difesa dicendo che non ha fatto questa rivelazione per pubblicità.

“Volevo togliere la soddisfazione ad alcune persone che dicono che voglio farmi pubblicità. Volevo ricordarvi che io in televisione, anche in quella spagnola, ho fatto tante cose, poi magari in Italia non tutti mi conoscono. Io parlo a ragion del vero e mi assumo le responsabilità di quello che dico”