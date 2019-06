Nelle scorse settimane Andrea Damante è stato beccato insieme ad un ex tentatrice di Temptation Island, Barbara Fumagalli. L’ex tronista però – in una breve intervista rilasciata a Tabloit- ha smentito i rumor.

“Barbara la mia ragazza? No, se parlo con una ragazza non vuol dire che sia la mia nuova fiamma o fidanzata”.

Ora l’ex di Giulia De Lellis è stato visto in atteggiamenti intimi con una ragazza mora, che pare si chiami Aurora Frattari.

Solo a me questa ragazza ricorda la nostra vulcanologa?



“Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare. Giulia mi ha lasciato, c’è solo grande amarezza e dispiacere. Ma la vita va avanti. Questa volta so di non aver sbagliato. Ci sono cose che non riesco a spiegarmi prima del Mugello Giulia era con me, a casa mia. Poi…boh! Ricomincio da me. Con Giulia è finita”.

“Cosa devo dire? Spero che stiano bene. Se ci sono rimasto male? No, mi auguro che stiano davvero bene.”