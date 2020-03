Nuovo capitolo della saga ‘L’Anno del Mai‘. Ombre, oggetti, storie Instagram analizzate dalle famose investigatrici ‘Bimbe di Giulia’, direi che ormai è certo che la De Lellis sia tornata con Andrea Damante. Un’altra conferma è arrivata ieri sera da Deianira Marzano, che ha parlato con degli amici della coppia.

“Persone vicine alla coppia Andrea Damante e De Lellis mi hanno fatto sapere che comunque loro si stanno frequentano e stanno insieme. Ci stanno riprovando, non è nulla di ufficiale, poi si vedrà. Comunque se la storia con Iannone è finita non è sicuramente per colpa di Giulia. Si dice che lui sia stato malandrino. Giulia ha sofferto per quello che le è capitato con Damante, quindi un uomo che si mette con lei doveva stare ancora di più attento a non ferirla. Lui doveva fare attenzione perché questa ragazza aveva già sofferto. Poi noi possiamo non condividere il fatto che Damante e Giulia vogliono fare il gossip e che ci stanno un po’ prendendo in giro, ma questa è un’altra cosa. Il comportamento di Iannone va oltre. A Iannone è anche scappato che Giulia stava scrivendo un altro libro sulle corna, in quel modo ci ha confermato tutto”.

A quando il grande annuncio?

Deianira ha detto che non stanno insieme ma ci stanno riprovando. Io mi auguro che sia la volta buona è che non succeda come L anno scorso.Una cosa è certa entrambi si sono lasciati da poco e la decisione di riprovarci dice tutto.#damellis — francesca (@frances15558983) March 30, 2020

Delusa da GDL, perché me la facevo più intelligente. Più innamorata della sua dignità. Invece, ci ricasca sempre. Per carità, chi non è stata sottona nella vita? Ma ha avuto diverse opportunità per emanciparsi, di non essere per forza “la fidanzata di…” Invece, nulla. #damellis — mainchessenso (@imadisaster5) March 30, 2020