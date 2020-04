Dopo settimane di rumor è arrivata la paparazzata di Chi a confermare il ritorno di fiamma di Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due adesso hanno scelto Verissimo per tornare in tv a raccontare come vivono la quarantena e per fare l’annuncio della loro reunion.

Poco fa l’account Instagram della trasmissione di Silvia Toffanin ha svelato che il dj veronese e la vulcanologa manderanno un video messaggio sabato pomeriggio.

“Giulia De Lellis manderà un videomessaggio a #Verissimo e a tutti voi! Vi aspettiamo sabato su #Canale5 con una puntata speciale. Non solo Giulia De Lellis… anche Andrea Damante sabato racconterà a #Verissimo come sta vivendo questo particolare momento”.

Giulia De Lellis risponde a Selvaggia Lucarelli e parla del suo ritorno con Damante.

“Come dice qualcuno di nostra conoscenza” agrodolce”.

Vero, io però da te, che di corna te ne intendi, mi aspettavo più una spalla che una mano pronta a farmi annegare, fortunatamente so nuotare molto bene! – ha scritto Giulia a Selvaggia Lucarelli -Si forse è la storia più vecchia del mondo, o forse è la storia di chi ha trovato un po’ più di coraggio.

Non mi giustifico mai, ma a te voglio dire una cosa perché ti stimo e ti faccio molto intelligente:

Ciò che ho scelto di condividere con tutti non definirlo “fuffa”. Non essere così cinica.

“Fuffa “è chi parla senza sapere

Cioè se si vuole dire cose tanto per parlare di questo, ne sto leggendo molte ed è ok.

Ma quel libro, è una verità passata, cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone.

Ma ciò che è stato resta, da parte, in un libro come in questo caso, o nella mente.. Senza sminuire ne ieri e oggi .

Ma tranquilli che al massimo mi faccio male io mica voi”.