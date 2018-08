Andrea Damante, per la prima volta da quando si è fidanzato con Giulia De Lellis, è stato immortalato dai fotografi di Spy intento a limonare una tipa su una barca. La ragazza dovrebbe chiamarsi Sharon Filograsso.

Lui e Giulia si sono lasciati ormai da mesi, anche se recentemente sono stati visti nella medesima barca scambiarsi le medesime attenzioni.

Andrea Damante, con Giulia incontri per “godere insieme”:

L’ex tronista ha così commentato fra le pagine di Chi la sua relazione con Giulia De Lellis, arrivata ormai ad un punto di fine.

“Dopo la rottura e dopo un periodo davvero duro, oggi, piano piano, abbiamo trovato un modo per frequentarci. Viviamo per noi, per godere l’uno dell’altro. Senza forzature. Insomma, quando torneremo insieme ufficialmente non avremo problemi ad ammetterlo“.