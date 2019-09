Qualche giorno fa Giulia De Lellis ha rivelato di aver avvisato Andrea Damante dell’uscita del libro ‘Le Corna Stanno Bene Su Tutto’.

Il dj veronese però non ha apprezzato la scelta di Giulia di scrivere farsi scrivere un libro in cui racconta del tradimento subito.

“Ho fatto degli errori, e non ho mai negato quel tradimento, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così. Buttata con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità e raccontando f…..ie tipo la storia della dieta. Cose pazzesche, non vere. – ha dichiarato Andrea Damante – Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, una roba fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare. Meglio lasciar parlare il mio lavoro, la mia musica e il mio primo disco, in uscita per l’anno prossimo”.