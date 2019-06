Intervistato da Spy, Andrea Damante ha confessato di essere stato con Giulia De Lellis fino “al Mugello”, quando la vulcanologa avrebbe incontrato Andrea Iannone.

“Giulia mi ha lasciato, c’è solo grande amarezza e dispiacere. Ma la vita va avanti. Questa volta so di non aver sbagliato. Ci sono cose che non riesco a spiegarmi prima del Mugello Giulia era con me, a casa mia. Poi…boh! Ricomincio da me. Con Giulia è finita”.

Proprio per le parole di Damante, il settimanale Spy ha ricostruito le ultime settimane della vita sentimentale di Giuliona.

“La rivista Spy, intanto, che è stata la prima a sganciare lo scoop di Iannone e dell’ex di Damante ha fatto una ricostruzione dettagliata delle ultime vicende sentimentali dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne più amata degli ultimi anni. Secondo quanto riportato dal giornale, negli ultimi tre mesi il 29enne si è rimboccato le maniche per riconquistare la fiducia della sua amata, accettando anche di restare nell’ombra, di tenere lontano dai riflettori immagini private, dediche d’amore e gesti eclatanti, visto che lei stava uscendo dalla rottura con la popstar Irama. Fughe tra Milano e Verona nella notte, il viaggio di lavoro in America, sono stati i tentativi per i due giovani di scrivere un nuovo capitolo della loro storia, alla quale la 23enne ha deciso improvvisamente di mettere fine. E’ in questo frangente che è subentrato l’altro Andrea, che aveva già avuto modo di conoscerli mentre era impegnato con la Rodriguez e da subito è rimasto colpito dalla ragazza. Non solo, i due uomini si sono anche frequentati successivamente, visto che si allenano nella stessa palestra e sono usciti più volte in gruppo con Cecilia Rodriguez, sorella di Belén, e il suo Ignazio Moser. A testimonianza di questa vicinanza ci sono i like sotto le foto su Instagram dell’ex tronista. Qualcosa è evidentemente cambiato tra Iannone e Giulia: prima l’incontro a Mugello, dove era presente anche il fratello Giuseppe, grande appassionato di moto che ha già una forte affinità con il suo nuovo cognato, palesata sui social sotto l’ultima immagine del romano (stessa cosa che era successa con la showgirl argentina, la prima persona che si è legata al motociclista è stato suo fratello Jeremias), poi cene e aperitivi nel capoluogo lombardo, passando per il weekend di passione a Lugano, in Svizzera, ormai i giochi sembrano fatti. E per l’estate in arrivo Spy è certo: Andrea e la sua nuova fiamma passeranno le vacanze nella villa affittata dal 29enne abruzzese ad Ibiza. Come sarà l’incontro con i reciproci ex? Infatti, sia Damante che Belén, che nel frattempo è tornata con suo marito Stefano De Martino trascorreranno molto tempo nell’isola spagnola”.