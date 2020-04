Andrea Damante nuovamente al centro del chiacchiericcio di Instagram, ma questa volta non c’entra nulla Giuliona e la loro storia d’amore. Alcuni account di gossip e diversi utenti hanno accusato il dj veronese di aver violato la quarantena ed essere salito in auto con altri 2 amici. Il profilo di un nuovo marchio che vende mascherine ha pubblicato nelle storie una foto di Andrea Damante in macchina.

Questi sono solo alcuni dei commenti negativi piovuti su Damante sotto ad un post di ‘vicolodellenewsegossip’.

“Questi influencer sono una vergogna umana. Schifo io resto a casa e vanno a casa delle suocere e degli amici (non mi riferisco solo a Damante) ma alle furbone false”. “Quando ho scritto ieri che sia lui che Giulia mi sono scesi ancora di piu perché hanno violato la quarantena tutti a darmi adosso. Vedete adesso Damante? Non credo che c’e molta differenza con Iannone che hanno attaccato fino a ieri.Tutti e due sono idioti”. “Vergognosi, se ne fregano della legge e della salute altrui. Sono schifata davvero. Noi in casa, al massimo 1 Persona alla guida ed 1 sul sedile posteriore al lato opposto per visite mediche… Questi cazzeggiano e se ne fregano di tutto. Più schifosi di loro chi li giustifica e li segue pure”.

Una fan ha però spiegato che il Dama stava andando a lavorare: “È andato in uno studio musicale a lavorare, evidentemente se ci è potuto andare significa che poteva, non sta in giro a divertirsi”.

La foto in questione è vecchia? Lui stava andando effettivamente al lavoro? Per adesso il diretto interessato non ha risposto alle accuse, ma lo scatto è stato tolto.