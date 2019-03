Catfight trash tra Andrea Dal Business Corso e Mario Serpa. Ieri sera le follower dell’opinionista mariano gli hanno chiesto cosa pensa di Teresa e Andrea e lui ha risposto con un sintetico: “Business“.

L’ex tentatore di Temptation Island e corteggiatore di Uomini e Donne è subito partito all’attacco: “Le persone possono giudicare me, ma non i miei sentimenti. […]

AAA cercasi morosA per la serpe accanita. Posso invitarti anch’io come ospite al mio compleanno sabato? Ti faccio trovare una poltrona altrettanto comoda. Però devi promettermi che almeno li due paroline le fai dai. Tutti bravi a parlare quando tornano a casa! Vieni in Veneto che ti faccio vedere come faccio business. Happy life man!”

Proprio a causa del “morosA” e del “serpe”, le fan di Marione hanno accusato Andrea di omofobia, ma in questo caso non sono affatto d’accordo. Il signorino infatti ha detto di essere pro (?!) comunità LGBT:

“Volevo solo dire che sono pienamente consapevole della mia sessualità. È la mia privacy, certo, ma sono cavolate. Sia chiaro, chiarissimo: io sono pro comunità LGBTQ+: ognuno può, anzi deve, essere ciò che vuole. ll mio motivo di fastidio è l’invenzione di fatti non veri, ma fatti di qualunque tipo: questa cosa poteva farla una donna, un uomo, chiunque.”

Il ragazzo probabilmente ha solo qualche problema con i generi delle parole, ricordiamo ad esempio quando riferendosi alla ragazza trans Guendalina Rodriguez ha scritto: “lo/la vedo“.

Scherzi a parte, personalmente non scomoderei temi seri come l’omofobia nel caso di questo gossip spicciolo e infatti Mario Serpa l’ha buttata sul ridere.

“Gli offro un giretto gratis sulla giostra quando vuole (preferisco essere single e dormire sereno).”

Visto che un anno fa il Serpa ha invitato sulla giostra anche me, faremo tutti e tre un giro su questa montagna russa…



Mario ha sempre detto quello che pensava su Andrea sia durante il trono, che dopo durante il confronto. Quindi se il signorino non si ricorda delle cose esistono le puntate su witty che se le vada a vedere. — Demon 🦇 pennywise (@Demon88657012) 26 marzo 2019

Ed oggi Andrea oltre del suo essere falso (Sì, che sei falso lo penso anchi’io come tante altre persone!), ha dato prova di tutta la sua omofobia e della sua cattiveria nei confronti di Mario. Pessimo. E ancor più pessimo è chi lo difende. Punto. #uominiedonne — Emma Jadeland (@EmmaJadeland) 26 marzo 2019

Mario non ha fatto altro che ribadire il suo pensiero che d’altronde il signorino Andrea conosceva benissimo..mio caro Andrea anche meno.. Perché con il tempo le maschere prima o poi cadono #MarioSerpa #UominieDonne — Laila (@Laila71878090) 26 marzo 2019

Andrea Dal Corso è la conferma che gli abiti che indossa non lo fanno signore e si dimostra sempre per il piccolo uomo che pur non sapendo più come replicare alle accuse del suo business offende Mario sul suo orientamento sessuale storpiandogli anche il cognome!

MA CHE RIDICOLO — Anna Rosaria 🛸🍿 (@annarosaria_ser) 26 marzo 2019

Mario ha sempre detto ad Andrea che per lui era tutto business, non capisco questa moda di dire “vieni in faccia a dirmi le cose” così a caso #uominiedonne — ,, ღ (@sunvarry94s) 26 marzo 2019

“Serpe” e “Morosa”

Andrea sei un CAFONE e pure OMOFOBO.

Mario ti aveva palesato il suo pensiero fin dall’inizio che eri solo un amante del business e non hai fatto altro che dimostrare che aveva ragione. Anzi ringrazialo per la visibilità che ti sta dando!#uominiedonne pic.twitter.com/zIQUGJh7GD — Anna (@annamengi2) 26 marzo 2019

Più scemo di Andrea c’è chi lo difende e attacca Mario per il suo orientamento sessuale e storpiando il suo cognome

#uominiedonne pic.twitter.com/dlJi23v7sn — Tanya ॐ (@tanyaaa03) 26 marzo 2019