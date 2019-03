Nelle settimane scorse la ragazza trans Guendalina Rodriguez ha insinuato di aver avuto rapporti con Andrea Dal Corso ed ha aggiunto che l’ex corteggiatore sarebbe bisessuale.

Il ragazzo è stanco di questi rumor ed ha raccontato la sua versione al magazine di Uomini e Donne.

“Lì per lì non ci ho dato molto peso, l’ho presa sul ridere. Ho pensato di avere un sesto senso: avevo captato che questa persona, che mi ha chiesto la foto una sera, e me l’ha chiesta con un atteggiamento come se fossi io quello che doveva fotografarsi con lei, avesse un fine diverso.

Ero con i miei amici e ho detto subito: “Questa persona non mi convince, per me gatta ci cova!”, e infatti il giorno dopo è successo quello che è successo. Mi ha fatto male non la cosa in sé ma quanto abbia preso piede. Pensavo durasse un giorno, e invece lei si è inventata cose molto pesanti. In molti mi hanno consigliato m querelarla, ma preferirei evitare, per il semplice fatto che le darei ancora più visibilità.

Volevo solo dire che sono pienamente consapevole della mia sessualità. È la mia privacy, certo, ma sono cavolate. Sia chiaro, chiarissimo: io sono pro comunità LGBTQ+: ognuno può, anzi deve, essere ciò che vuole. ll mio motivo di fastidio è l’invenzione di fatti non veri, ma fatti di qualunque tipo: questa cosa poteva farla una donna, un uomo, chiunque. Questo vorrei che fosse chiaro. Il mio giudizio è solo e limitatamente sull’operato di questa persona, a cui io non ho fatto nulla. Non so chi sia, non la conosco, non so cosa abbia fatto nella sua vita. E lei dice che è stata a letto con me”.