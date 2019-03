Sono due settimane che l’escort Guendalina Rodriguez parla del suo incontro con Andrea dal Corso. Ieri la ragazza trans ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, nella quale ha dichiarato che l’ex corteggiatore sarebbe bisessuale.

Oggi Andrea ha risposto con un post social (che ha subito dopo cancellato).

Ricapitoliamo: 1, non era una discoteca, ma un bar vicino a Corso Como. 2, prima volta che la vedevo in vita mia. 3, dopo la foto richiestami, me ne sono andato e non ho più avuto a che fare con quella persona. 4, non vado ad escort e fortunatamente non ne ho bisogno. Ne tantomeno vado a trans. 5, sono etero 6, confido in futuro nella decenza e intelligenza delle testate di gossip nello smettere di far pubblicità a morti di fama senza arte ne parte. Cheers & love.”

Tralasciando il “lo/la vedo” (Andrea si dice LA VEDO), credo assolutamente alle parole di Dal Corso. Sembra infatti che la ragazza in passato abbia fatto dichiarazioni simili su diversi vip, senza mai mostrare le prove. Inoltre Guendalina dice di aver partecipato a L’Isola dei Famosi spagnola 2019, che però deve sempre iniziare.

“Sto ricevendo minacce e insulti. Capisco che siete fan di un programma e di una coppia. Ma queste due persone non sono fatte per stare insieme, fatevene una ragione. Io sono una escort e non devo dare spiegazioni a nessuno. Lascio libera interpretazione, ho detto tutto. Sono stata in studio a Uomini e Donne, ve lo garantisco. Ho scelto per il mio lavoro e scelta personale di non fare come altre persone. Ho deciso di non andare li per qualche minuto di popolarità. Quindi ho parlato con chi dovevo parlare, non posso anticipare nulla per adesso.”

“Basta minacciarmi e dirmi che sono finta. Quello che è successo e che succederà, prossimamente, basta. State facendo credere che Teresa e Andrea sono fidanzati. Non stanno insieme. Ad Andrea di Teresa non interessa nulla. Io non sono andata a Canale 5 per sputt**armi, io sono andata per parlare con la redazione e i diretti interessati. Per ora non posso dire altro. Io non voglio spu**anare nessuno, non è di mio compito fare questo.”