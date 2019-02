Dopo il palo che ha rifilato a Teresa Langella, Andrea Dal Corso è stato attaccato da tutti. Ex protagonisti di Uomini e Donne, famiglia di Teresa, fan del programma, nessuno sembra stare dalla parte dell’ex tentatore di Temptation Island.

Il ragazzo poco fa ha pubblicato un post su Instagram, nel quale spiega perché non ha potuto incontrare la Langella davanti a tutti e poi fa un appello alla tronista.

“Nonostante la poca voglia di replicare dinnanzi a tutta questa cattiveria gratuita nei miei confronti, sento il bisogno di chiarire in prima analisi con te, Teresa. Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta. Le regole del programma purtroppo non lo prevedevano. Mi è stata data soltanto la possibilità, su mia richiesta e in via del tutto eccezionale, di vedere tuo padre. – ha scritto Andrea Dal Corso – Probabilmente anche i presenti non erano al corrente delle regole dello stesso programma cui stavano partecipando-

Non ho alcuna intenzione di spiegare qui le emozioni che ho provato. Nemmeno le motivazioni che mi hanno spinto nel prendere una decisione così importante per la vita tutti e due. Sarò ben felice di farlo guardandoti negli occhi, e spero mi darai questa possibilità.”