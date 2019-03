Qualche giorno fa la ragazza trans Guendalina Rodriguez ha lasciato intendere di aver passato del tempo insieme ad Andrea Dal Corso.

Ieri la Rodriguez ha rivelato di aver contattato la redazione di Uomini e Donne e di essere andata negli studi di Kween Mary.

“Sto ricevendo minacce e insulti. Capisco che siete fan di un programma e di una coppia. Ma queste due persone non sono fatte per stare insieme, fatevene una ragione. Io sono una escort e non devo dare spiegazioni a nessuno. Lascio libera interpretazione, ho detto tutto. Sono stata in studio a Uomini e Donne, ve lo garantisco. Ho scelto per il mio lavoro e scelta personale di non fare come altre persone. Ho deciso di non andare li per qualche minuto di popolarità. Quindi ho parlato con chi dovevo parlare, non posso anticipare nulla per adesso.”

“Basta minacciarmi e dirmi che sono finta. Quello che è successo e che succederà, prossimamente, basta. State facendo credere che Teresa e Andrea sono fidanzati. Non stanno insieme. Ad Andrea di Teresa non interessa nulla. Io non sono andata a Canale 5 per sputt**armi, io sono andata per parlare con la redazione e i diretti interessati. Per ora non posso dire altro. Io non voglio spu**anare nessuno, non è di mio compito fare questo.