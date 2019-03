Andrea Dal Corso, secondo Guendalina Rodriguez (che è tornata a parlare di lui!), sarebbe un finto etero.

Ecco cosa ha dichiarato a Il Giornale:

“Andrea non è capace di provare sentimenti. È una persona molto menefreghista. Molto egoista. Penso che gli abbia fatto comodo il trono di Teresa. Se io fossi stata convinta della mia scelta, non sarei più tornato in puntata. Io la penso così. Se io sono sicuro della mia valutazione, non vado a fare tutta questa baggianata. Già Andrea aveva dato delle spiegazioni riguardanti il suo “no”, invece poi torna in puntata, va a beccare Teresa, la chiama col numero anonimo. Ma dai. Illude Teresa e lei, essendo innamorata, purtroppo ci ricasca sempre. Ma Teresa non si fa calpestare da nessuno, se ne sta tranquilla per fatti suoi piuttosto.

Pensa che lui non ha mai spifferato nulla. Io penso una cosa: se io fossi stata una mitomane, Andrea avrebbe postato una storia su Instagram dove avrebbe negato categoricamente tutto quel che si dice su di lui. Invece, non ha mai smentito nulla perché sa come andrebbe a finire. Io non sono una pazza, non mi invento nulla. Sabato sono stata in un locale in Corso Como, a Milano. Ero con un amico gay. Mi reco verso la cassa, mi avvicino al bancone, e lì chi mi ritrovo? Andrea Dal Corso. Mi dice: “Hey ciao tesoro, come stai? ” E io: Bene!” . Già prima di questo incontro ci siamo sentiti. Parliamo spesso del più e del meno ed altro. Alcune conversazioni sono troppo private. Sai perché si comporta così? Perché sa benissimo che io potrei anche rovinarlo se volessi e proprio nel vero senso della parola, ma non è nel mio interesse perché ti dico una cosa: io sono una escort trans. Se Andrea Del Corso è bisessuale? Penso proprio di sì. Andrea è un finto etero. E’ una persona molto interessata anche all’altro sesso“.