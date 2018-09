Andrea Dal Corso e Mara Fasone si stanno conoscendo a Uomini e Donne e nella nuova puntata che è stata registrata ieri è stata mostrata la loro seconda esterna, dopo la prima realizzata nei camerini dove la Fasone gli ha espresso il suo interesse.

Secondo quanto riportato dal portale IsaeChia, Andrea e Mara sembrerebbero piacersi molto, anche se l’ex tentatore di Temptation Island sembrerebbe volersi prendere del tempo, in segno di rispetto per l’ex compagna Martina Sebastiani.

Si passa a Mara. In studio c’è Andrea Del Corso. Mara dice di essere infastidita per il suo continuare a ribadire sui social di volerla solo conoscere e non corteggiare. Lui dice che lo ha fatto per rispetto della persona con la quale ha fatto un percorso a Temptation Island ed anche fuori. Maria interviene dicendo che Andrea non è interessato alla visibilità perché a luglio gli era stata offerta la possibilità del trono a settembre e lui ha preferito continuare a conoscere Martina Sebastiani. Va in onda l’esterna tra Mara e Andrea. Alla fine Andrea dice di voler rimanere per conoscere Mara e lei lo tiene.