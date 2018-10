Dopo giorni di rumor e speculazioni oggi è Andrea Cerioli a parlare sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista ha rivelato in che rapporti è con Alessandra Sgolastra.

Il Ceriolone ha detto che sente quasi quotidianamente la ragazza, che però è ancora scombussolata. Il loro rapporto pare si sia raffreddato.

“Appena entrato ho subito pensato che Alessandra fosse bella. La spinta ad avvicinarmi è nata quando l’ho vista stare male, in occasione del suo primo falò. Ci siamo avvicinati in maniera amichevole, abbiamo chiacchierato della sua situazione e i suoi modi di fare avevano fatto nascere in me un senso di tenerezza e protezione nei suoi riguardi. Tutto quello che è successo dopo avete avuto modo di vederlo.

Io e Alessandra ci sentiamo. Come parlavamo dentro lo facciamo anche lontano dalle telecamere, certi giorni con più frequenza, altri di meno. Alessandra è in un vortice emotivo in questo momento e ha bisogno di stare sola per rimettere ordine alle idee. Al di là di noi, quello che le consiglio di fare anche io è proprio prendersi del tempo per riflettere su stessa. Io credo che sia ancora scombussolata da tutto quello che è successo. Sarà il tempo a dare risposte.

Indubbiamente c’è stato un coinvolgimento emotivo, ma non credo abbia detto nulla di nuovo rispetto a quello che già si era visto durante il programma.

Diciamo che è giusto che lei adesso si prenda del tempo per sé. Dall’altra parte credo anche che il chiodo vada battuto finché è caldo. E’ chiaro che non vedersi, dopo ventuno giorni passati sempre insieme, raffreddi il po’ il rapporto.

Di sicuro non sono fidanzato. Sono single da un anno e mezzo, da quando è finita la mia storia con la ragazza che ho conosciuto all’interno di Uomini e Donne”.