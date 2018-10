Dalla sua partecipazione a Temptation Island Vip i fedeli mariani si sono ricordati dell’esistenza di Andrea Cerioli (giù le mani, il sottoscritto è un suo fan dal GF) e in molti chiedono insistentemente che torni sul trono di Uomini e Donne.

Oltre agli appelli sui social è nata addirittura una petizione per riportare il Ceriolone sul trono di Kween Mary. Per tutti questi motivi quelli di Uomini e Donne Magazine hanno chiesto ad Andrea Cerioli se tornerebbe mai negli studi di Maria nelle vesti di tronista.

“Bisognerebbe chiedere alla redazione! E’ stata una delle esperienze più belle della mia vita. Era venuta a mancare mia mamma da tre mesi e mi sono seduto su quella poltrona in un momento tremendo per me. Avevo scelto di partecipare per uscire dal tunnel mentale in cui ero entrato. E’ stata un’esperienza che mi ha completamente scombussolato e ringrazio di averla fatta perché altrimenti avrei vissuto quell’anno nei peggiore dei modi. Nonostante ciò temo di non averlo affrontato nel modo più lucido. I treni passano e le decisioni vanno prese quando arrivano alla tua fermata. Se dovessi ricevere una proposta non so cosa farei: sicuramente rifletterei e valuterei la mia situazione sentimentale. Sono il tipo che si perde delle grandi occasioni anche solo perché sta intraprendendo una mezza conoscenza.”