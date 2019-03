Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono una delle coppie più amate uscite dall’ultima stagione di Uomini e Donne, anche se la precocità del tronista nel volersela portare a casa l’ha visto – per un soffio – perdere l’opportunità di registrare il tutto nel celebre Castello de La Scelta con Tina Cipollari, Gianni Sperti, Gemma Galgani Valeria Marini e l’esperta di look Giulia De Lellis.

Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, Cerioli ha così commentato:

L’idea della villa non mi avrebbe assolutamente spaventato, era molto carina. Ho fatto una scelta tradizionale ma solo perché non volevo aspettare, volevo uscire di lì, ero davvero attratto da Arianna. Mi piaceva, stavo bene, e ho capito che il mio tempo lì dentro era finito. Quando arriva il momento, arriva… mi sono fermato a un soffio della scelta nella villa, ma io sono contento di essere stato me stesso. Auguro a tutti di vivere la gioia che ho vissuto io.