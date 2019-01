Oggi a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Andrea Cerioli. Il Ceriolone è uscito dal programma con Arianna Cirrincione e i fan della trasmissione mariana hanno scoperto una cosa curiosa.

La ragazza a quanto pare ha qualcosa in comune con tutti noi, pare infatti sia sempre stata una fan di Andrea.

Qualcuno ha beccato diversi like di Arianna sotto le vecchie foto del tronista e addirittura un commento che risale a più di 3 mesi fa.

Andrea lo scorso 16 ottobre ha pubblicato una delle sue foto da piacione, scrivendo: “Che poi parliamone… di ragazzetti carini é pieno il mondo. Sono altre le cose che ti fanno davvero scattare la curiosità, l’interesse. La scintilla. É l’atteggiamento che fa la differenza, il gioco mentale, quella confusione che ti fa star sveglio la notte. Siamo sinceri… una persona, in primis, la scopi con la testa… Ma vuoi mettere quando inaspettatamente parli a qualcuno, che in 3 secondi ti da una risposta così assurda, così inaspettata, che ti lascia lì, a bocca aperta e ci ripensi per ore. Dai.”

Ariana ha commentato: “Non me lo merito anche filosofico”.

Insomma, Arianna una di noi fino a pochi mesi fa e adesso divide il letto con Andrea.



Arianna il 16 Ottobre 2018 commentava una foto di Andrea su Instagram. Adesso sono fidanzati. Adoro. #uominiedonne pic.twitter.com/vKBrGnsCwU — Sandrina Cassara (@sandrinaadmni) 31 gennaio 2019