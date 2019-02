In questi giorni a Uomini e Donne abbiamo assistito alla scelta di Andrea Cerioli che è ricaduta sulla genovese Arianna Cirrincione.

I due al momento sono molto uniti e pare abbiano in progetto una convivenza e se Tina Cipollari è felice per loro:

Gianni Sperti non si fida ed è convinto che il bel Ceriolone abbia scelto Arianna solo perché “sapeva che avrebbe continuato un percorso televisivo veramente poco interessante”.

“Considero la modalità delle scelte di questa edizione un valore aggiunto e una maggiore conferma delle intenzioni del rapporto d’amore che si andrà a sviluppare – ha dichiarato Gianni Sperti al magazine di Uomini e Donne – Amo le scelte fatte dopo un periodo di conoscenza, durante il quale tutti noi percepiamo le emozioni che provano i protagonisti. La scelta di Andrea è stata priva di emozioni, basata secondo me sul niente e affrettata, per motivi diversi dal colpo di fulmine. Sono sempre più convinto che lui abbia scelto in primis per fare la differenza, per essere diverso dagli altri tronisti ma soprattutto perché sapeva che avrebbe continuato un percorso televisivo veramente poco interessante”.