Nonostante Gianni Sperti abbia espresso i suoi dubbi, pare che Andrea Cerioli e Arianna facciano sul serio.

I due ragazzi hanno svelato quello che hanno fatto subito dopo la scelta di Uomini e Donne. Cerioli e la Cirricione hanno conosciuto le rispettive famiglie e lui ha anche parlato di convivenza.

Andrea: “Dopo la scelta si può dire che siamo partiti in quarta. Abbiamo fatto subito le presentazioni in famiglia. Arianna è venuta con me a Bologna per i primi giorni ed io le ho presentato le mie nipoti, mio padre e il resto della famiglia; poi ci siamo spostati a Genova, dove ho conosciuto i suoi genitori e le sue amiche. E’ stato tutto sorprendentemente bello e se c’è una cosa che continuiamo a ripeterci da giorni è che ci aspettavamo che andasse bene fuori dal programma ma non così tanto. La sua famiglia è carinissima, unita e soprattutto alla mano. Li ho visti contenti di vederci insieme ed io mi sono sentito ancora più soddisfatto. Siamo già molto affiatati…che volete vi dica, non servono tanti giri di parole: sono felice.

Cosa faremo ora? Da un po’ di tempo sogno di comprarmi una casetta tutta mia e credo che questo sia l’anno buono. A questo punto se invece di andarci da solo lo faccio in compagnia direi che è tutto perfetto. Ho voglia di godermi questo momento. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sento spensierato, tranquillo. Queste sono le migliori sensazioni che potesse regalarmi questa avventura a Uomini e Donne.”

Arianna: “E’ stato tutto oltre l’immaginazione. E’ stato bello conoscere la sua famiglia ed io non vedevo l’ora di poterlo far entrare a far parte del mio mondo. Le mie impressioni sono state le stesse sue: la sua famiglia mi ha accolta subito con il sorriso e mi sono sentita di iniziare a far parte, davvero, per la prima volta della sua realtà”.

Felice per la coppia, speriamo però che Arianna non impedisca al Ceriolone di regalarci le foto che tanto ci piacciono…



