Per lei Andrea Cerioli si è anche travestito da coniglietto rosa, ma alla fine non l’ha scelta.



Andrea Cerioli che sceglie Arianna mi da il palo per la seconda volta consecutiva. E pensando che non ho ancora superato quello con Sharon, quello con Federica lo supererò forse nel 2035 se tutto andrà bene.#uominiedonne — matilde. (@mmati__) 12 gennaio 2019

Visto il primo trono di Andrea Cerioli e del palo con Sharon lo sapevo io che non dovevo shipparlo con Federica MI CHIEDO SOLO COSA AVEVO ON TESTA QUANDO HO INIZIATO A SHIPPARLI #uominiedonne — Beautiful soul 🌹⭐ (@always__shines) 12 gennaio 2019

Ieri l’ex tronista è uscito da Uomini e Donne con Arianna, rifilando un no a Federica Spano.La ragazza però non si è abbattuta e poche ore dopo la non scelta, è uscita per locali insieme ad altre corteggiatrici di Uomini e Donne, Claudia Dionigi, Irene Capuano e Natalia Paragoni.Da apprezzare, visto che se io avessi ricevuto un ‘no’ dal Ceriolone…