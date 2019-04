Andrea Cerioli ieri sera ha chiesto ai suoi follower di fargli delle domande. Tra le tante, una era su Maria De Filippi e l’ex tronista ha svelato cosa pensa davvero di Kween Mary. Andrea ha ringraziato la De Filippi per averlo distratto nel momento più brutto della sua vita (il ragazzo è diventato tronista qualche mese dopo la morte di sua madre).

“Maria prima di essere una conduttrice è una persona. Premetto che non devo sviolinare nessuno, perché avrei potuto non rispondere a questa domanda. Ma di Maria la cosa che più mi colpisce è che è una persona onesta e semplice. Se lei da una parola è quella, mantiene tutto. Lei ti fa sentire protetto, a casa. Ma come tutte le persone che danno tanto, pretendono altrettanta onestà. Come è giusto che sia. E poi, forse involontariamente, ha fatto tanto per me, nel momento più brutto della mia vita, in qualche modo mi ha distratto. Io per questo le sarò sempre grato”.

Il nostro Ceriolone ha anche svelato un retroscena di Uomini e Donne. A differenza degli altri tronisti di quest’anno, lui non ha fatto la sua scelta in villa nel serale dello show mariano, ma ha deciso di dichiarare il suo amore ad Arianna appena due mesi dopo il suo ritorno a U&D. Una ragazza ha chiesto ad Andrea se la redazione gli avesse fatto problemi per la sua scelta poco televisiva e lui ha risposto di no.

“Se la redazione mi ha detto qualcosa perché sono andato via “prima”? No, non c’è un prima. Lo scopo del programma è trovare una persona con cui voler iniziare un percorso. Non c’è un tempo specifico”.

La scelta di Andrea è Arianna! Quanti ❤️ per questa bellissima coppia? #uominiedonne pic.twitter.com/0d0KMY27qd — Uomini e Donne (@uominiedonne) 31 gennaio 2019

Ma se gli piace Arianna perché doveva fare la pagliacciata del serale con Valeria Marini ? Bravo andrea Cerioli ! Vero e sincero #uominiedonne pic.twitter.com/GDcAX8i3zQ — trashtv (@trashmalgy) 31 gennaio 2019