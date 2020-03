Andrea Bocelli in concerto in streaming a Pasqua dal Duomo di Milano: lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala.

La musica non si ferma, nemmeno con il Coronavirus: Andrea Bocelli sarà protagonista di un concerto speciale nel giorno di Pasqua nel Duomo di Milano. Un concerto che verrà trasmesso in streaming, senza pubblico.

Lo ha annunciato attraverso un videomessaggio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Il 12 aprile andrà quindi in onda in streaming un grande concerto di Andrea Bocelli nel luogo simbolo della città meneghina, tra le più colpite in questa emergenza Coronavirus: il Duomo.

Questo le parole con cui il sindaco Sala ha annunciato questo importante evento: “Ieri mattina ho chiamato Andrea Bocelli, l’ho invitato a venire a Milano, in Duomo, il giorno di Pasqua, d’accordo con la Chiesa milanese, e farà un concerto solo, senza pubblico, con musiche sacre che saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo“.

Andrea Bocelli in tour nel 2020?

Quello del Duomo di Milano non dovrebbe essere l’unico concerto di quest’anno del tenore di Lajatico, che tra l’altro negli scorsi giorni si è speso in prima persona per aiutare chi ne ha bisogno nella lotta al Covid-19.

Dal 20 aprile dovrebbe esibirsi negli Stati Uniti, a New York, ma al momento il concerto è in dubbio a causa dell’emergenza. Rimangono invece per ora confermate le date italiane del 21 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, del 24 e del 26 luglio di Lajatico e del 16 settembre di Marostica. Rimaniamo per in attesa di ulteriori comunicazioni.

Difficile pensare a uno slittamento per intero del tour, dato che mancano ancora molti giorni, settimane e anzi mesi all’inizio. Tuttavia, bisogna rimanere in guardia perché non è possibile prevedere quale sarà lo sviluppo della pandemia in Italia e nel resto del mondo.