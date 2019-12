Andrea Bocelli concerti 2020: le date e i biglietti del tenore di Lajatico in Italia nell’ambito del suo nuovo tour mondiale.

Andrea Bocelli ha annunciato una nuova data italiana nell’ambito del tour mondiale del 2020. L’artista di Lajatico sarà protagonista in una delle location più eleganti della Capitale: le Terme di Caracalla.

Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli sui prossimi appuntamenti in Italia del noto tenore, in nomination del 2020 per i Grammy Award.

Andrea Bocelli tour 2020: date e biglietti

Bocelli canterà nel 2020 in Italia a Lajatico (Pisa), nella sua data ‘casalinga’, il 24 luglio. Sarà poi di scena a Marostica (Vicenza) il 16 settembre. La terza data stabilita in calendario nel 2020 nel nostro paese è quella alle Terme di Caracalla di Roma il 21 luglio.

Questo live speciale, battezzato Andrea Bocelli -Rome 2020, è prodotto da Friends and Partners in collaborazione con il Teatro dell’Opera della Capitale. Nell’occasione, Bocelli canterà alcune tracce di grandi compositori, attingendo al repertorio della lirica.

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne dal 4 dicembre.



Andrea Bocelli

Andrea Bocelli in concerto per l’album Sì

Dopo il successo dell’album Sì, pubblicato nel 2018, Bocelli si è guadagnato una nomination per i Grammy Award, nella categoria destinata al pop tradizionale.

Ricordiamo che nel disco che si è guadagnato il numero uno negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono presenti anche altri grandi artisti come il figlio Matteo e Dua Lipa, mentre un brano porta la firma di Ed Sheeran e Tiziano Ferro.

Questo album è stato già portato dal vivo in giro per il mondo, e anche nel 2020 il tenore sarà in tour non solo in Italia, ma in Nord America, in Europa e anche in Arabia Saudita.

Di seguito il video del suo ultimo singolo, Return to Love: