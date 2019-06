Ancora più segreti, sempre più bugie. Torna ‘Big little lies‘ e tornano le Monterey Five, le cinque amatissime protagoniste dell’acclamata – 8 Emmy e 4 Golden Globe Awards – miniserie Hbo su Sky Atlantic (e su Sky On Demand e in streaming su Now Tv) in esclusiva per l’Italia dal 18 giugno alle 21.15. Nel cast dei nuovi episodi della miniserie creata da David E. Kelley (Ally McBeal, Boston Legal, The Crazy Ones), accanto ai Premi Oscar Reese Witherspoon e Nicole Kidman (protagoniste ma anche produttrici esecutive), Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz, stelle della prima stagione confermatissime anche nella seconda, anche una vera e propria leggenda vivente, Meryl Streep. Altra grande novità della seconda stagione di Big Little Lies è Andrea Arnold (Fish Tank, American Honey), che dirige tutti e sette gli episodi.

