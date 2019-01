Ancora neve al Nord. Piogge al centro, con venti intensi. Lo dice la Protezione civile citando la “saccatura nord-atlantica” in discesa verso il Mediterraneo occidentale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ha emesso un avviso di “condizioni meteorologiche avverse” e di criticità idrogeologiche e idrauliche sul settore occidentale dell’Emilia Romagna e sulla Toscana settentrionale. Nevicherà in abbondanza, già da questa notte, su Valle d’Aosta, Piemonte (attesi almeno dieci centimetri a Torino), nell’entroterra ligure sopra i 300 metri, in Lombardia, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel Veneto settentrionale. Piogge forti nella Liguria centro-orientale e, a scendere, Toscana e Lazio, Campania, ma anche nel Nord-Est, Veneto centro-meridionale e Friuli Venezia Giulia.

Firenze, la neve al piazzale Michelangelo: la corsa dei turisti per fotografare il David in riproduzione….

Neve su tocco l’arco del Nord, dalla Liguria al Trentino, anche nella giornata di venerdì e poi piogge al centro e al Sud. La situazione si ripete, con un lieve aumento delle temperature, anche sabato: come dice Meteo.it, i venti umidi e temperati favoriranno un rialzo delle temperature nelle regioni centro-meridionali.

Appennino Parmense, la neve avvolge il rifugio: lo scenario è incantevole in riproduzione….

Per la neve attesa domani, le scuole di Asti (di ogni ordine e grado) e Cuneo (le superiori) sono state chiuse. Ad Asti resteranno serrate anche sabato. Si stanno spostando eventi in diversi luoghi del Nord. A Milano è stato posticipata all’8 febbraio la semifinale del contest didattico “High School Game”, previsto all’Università Iulm.

La Toscana oggi si è svegliata con una lastra di ghiaccio a terra, che ha seguito la nevicata. Sono state almeno novanta le persone che hanno raggiunto gli ospedali tra Firenze, il Mugello, Prato ed Empoli.





