IL MORBILLO continua a diffondersi in tutta Europa, e con la malattia ci sono i casi mortali. Secondo il

• CASI IN CRESCITA

Verso la fine dell’anno i numeri hanno mostrato una crescita costante. A novembre sono stati notevolmente più alti rispetto ai due mesi precedenti, soprattutto in Polonia e Portogallo. Tra gli individui colpiti il 30% ha meno di cinque anni e il 51% oltre i 15 anni. Durante i 12 mesi del monitoraggio ci sono stati 35 decessi per la malattia o per complicanze associate, di cui 7 in Italia. Secondo l’Ecdc la causa principale dell’epidemia è la scarsa copertura vaccinale che, in alcuni Paesi, non raggiunge un livello adeguato per la sicurezza della popolazione. Questo spiegherebbe le differenze osservate tra gli stati dell’Unione e le diverse percentuali d’infezione per le fasce d’età.

Ad esempio, tra i bambini sotto i 12 mesi, il 95% di chi aveva contratto il morbillo non era stato vaccinato perché ancora troppo piccolo (la vaccinazione è infatti prevista tra il dodicesimo e il quindicesimo mese).

• IN ITALIA

Dai

• LA COPERTURA VACCINALE

Per assicurare una protezione adeguata a tutti, quasi tutta la popolazione dovrebbe essere vaccinata. Questo assicurerebbe a chi non può vaccinarsi di essere comunque al riparo. Ad esempio i neonati sono ancora troppo piccoli per essere vaccinati ma corrono il rischio di contrarre pericolose malattie in seguito a un’infezione di morbillo. Per loro l’unica opportunità è quella di sfruttare la cosiddetta immunità di gregge. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel 2017 solo 4 paesi europei (Ungheria, Portogallo, Slovacchia e Svezia) hanno raggiunto la soglia ottimale di copertura vaccinale. In Italia la situazione è ben diversa. Secondo i dati, il 90% dei malati dell’ultimo anno non si era sottoposto a vaccinazione. Sul bollettino si legge che “bisogna fare in modo che almeno il 95% della popolazione assuma entrambe le dosi del vaccino per interrompere la circolazione della malattia”.