Aumenta la paura per una possibile diffusione del virus dell’hiv ad Ancona, dopo l’arresto di, l’autotrasportatore di 36 anni sieropositivo da un decennio che avrebbe fatto sesso non protetto con 228 partner, sia donne che uomini. Numeri che, se confermati, aggraverebbero il rischio contagio non solo in città, visto che per lavoro l’uomo si spostava continuamente. Per questo motivo la polizia ha diffuso nome e foto di Pinti, lanciando un appello a chi abbia avuto rapporti con l’autotrasportatore. E già da ieri in questura sono arrivate le prime telefonate.

Secondo quanto si apprende, a contattare gli agenti al numero stabilito (071.2288595) sono stati sia donne che uomini. Nel frattempo gli investigatori, dopo la denuncia dell’ex ragazza di Pinti, arrivata dopo la scoperta di aver contratto anche lei l’hiv dopo qualche mese di relazione, hanno sequestrato in casa dell’uomo telefonini e tablet. Grazie alle conversazioni presenti sui dispositivi, hanno ricostruito i contatti avuti dall’uomo via chat, sui social e su siti di incontri. E stanno procedendo a contattare direttamente le potenziali vittime: gli ultimi rapporti sessuali di Pinti sarebbero avvenuti il 3 e il 5 giugno scorsi.

Quando ha scoperto di essere sieropositiva, la compagna di Pinti ha deciso di denunciarlo. Ma prima gli ha chiesto spiegazioni in chat: è stato in quel momento che Pinti le ha manifestato il suo rifiuto di credere all’esistenza della malattia, invitandola a fare altrettanto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quella discussione Pinti avrebbe contattato un tecnico informatico, per ricevere aiuto e cancellare ogni traccia della conversazione.

Intanto, nell’interrogatorio di garanzia che si è svolto ieri davanti al gip, Pinti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo legale ha chiesto al giudice la revoca della custodia cautelare in carcere, sottolineando la possibile incompatibilità del provvedimento con lo stato di salute del suo assistito, e la sua conversione in arresti domiciliari.

In attesa di una decisione, Pinti rimane in una cella di isolamento nel carcere di Montacuto. Curiosamente, la stessa che era stata assegnata a Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano per l’omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro. Per Pinti l’accusa è di lesioni gravissime dolose. Ma se dovesse essere dimostrato che la sua ex compagna, scomparsa un anno fa a causa dell’Aids, sia stata contagiata proprio da lui, si potrebbe aggiungere anche un’accusa di omicidio volontario.

L’arrivo di Pinti a Montacuto ha suscitato la ribellione dei detenuti, che non hanno risparmiato pesanti minacce all’uomo. Le stesse che, da quando sono state diffuse le sue generalità, hanno riempito le pagine social dell’uomo. Una spirale di violenza che fa temere anche un possibile linciaggio nei confronti dei suoi familiari.