Dopo Apple con il suo HomePod, anche Spotify sembra intenzionata a realizzare uno speaker smart perfettamente integrato con il proprio servizio di musica streaming.

In questi giorni sono stati pubblicati diversi annunci da parte di Spotify per trovare ingegneri, fornitori ed esperti del settore hardware audio. In uno degli annunci si legge che l’obiettivo è creare uno speaker “in grado di ridefinire la categoria degli altoparlanti“. Spotify si starebbe già muovendo per organizzare la catena di produzione e per trovare il personale adatto per sviluppare e realizzare lo speaker.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questo dispositivo, ma chiaramente sarà perfettamente integrato son il servizio streaming di Spotify.

La battaglia con Apple si sposterà anche sull’hardware?